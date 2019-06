Khazri évite le pire à la Tunisie

Deuxième match et deuxième petit point glané par la Tunisie dans le groupe C de la CAN 2019. A Suez, au Nord-Est de l’Egypte, la sélection d’Alain Giresse a accroché le Mali (1-1) grâce à un coup franc contré de Khazri (70e).

C’est peu dire que la Tunisie a du mal à entrer dans cette CAN 2019. Après le partage des points initialement concédé à l’Angola (1-1), avec notamment une légère faute de main du gardien Farouk Ben Mustapha, les Aigles de Carthage n’ont pas réussi à faire mieux vendredi après-midi à Suez. Face au Mali, facile vainqueur de la Mauritanie (4-1) pour son entrée, Alain Giresse avait pourtant décidé de changer de gardien. On ne peut pas dire que ce choix lui a souri.

Sans temps de jeu à Nice en 2018-2019, Mouez Hassen été titularisé dans le but pour ce deuxième match de poules mais il a lui aussi craqué en pleine rencontre. A l’heure de jeu, le corner rentrant de Diadie Samassekou était a priori sans danger mais il a été renvoyé dans sa propre cage par le dernier rempart tunisien (0-1, 60e). Un but gag d’autant plus rageant pour les Aigles de Carthage qu’ils s’étaient procurés les meilleures occasions du match, par Wahbi Khazri notamment.

D’un coup franc somptueux sur la barre (5e), d’un lob inspiré du milieu de terrain (7e) ou d’une frappe sèche trop croisée à l’entrée de la surface (33e), le Stéphanois aurait pu marquer trois buts avant la pause. C’est finalement lors des vingt dernières minutes et sur un coup franc totalement dévié que le capitaine de la Tunisie a permis aux siens de grappiller un second point dans cette compétition (1-1, 70e). Il faudra probablement faire plus pour terminer parmi les deux premiers de ce groupe E, voire parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Pour le Mali, doté de quatre points, c’est un grand pas réalisé vers les huitièmes de finale.