Khloé Kardashian dévoile le sexe de son bébé !

Il faut le faire pour rivaliser avec les Oscars côté gros titres ! Ce 4 mars, on vient d’apprendre que Khloé Kardashian attendait une petite fille ! La star de télé-réalité a révélé la nouvelle dans l’épisode final de l’actuelle saison de « L’incroyable famille Kardashian ».

C’est Kylie qui l’a d’abord su

Dans la séquence diffusée ce week-end, on apprend que le médecin de Khloé a d’abord annoncé le sexe du bébé à sa soeur, Kylie Jenner (qui a accueilli son premier enfant, sa fille Stormi, le 1er février dernier). C’est ensuite la bimbo de 20 ans qui a transmis la bonne nouvelle à sa grande soeur. Ce jour-là, Khloé était en vadrouille à San Francisco avec Kim Kardashian West (qui a accueilli son troisième enfant, la petite Chicago, via une mère porteuse le 15 janvier) et Kourtney Kardashian.

« J’espère vraiment que Kylie ment » a d’abord expliqué Khloé dans la série, admettant qu’elle avait longtemps espéré un petit garçon. Mais ce 5 mars, elle a clarifié ses propos sur Twitter, expliquant qu’elle est ravie de devenir la mère d’une petite fille !

« Merci Seigneur pour notre princesse »

« Dieu nous donne ce dont nous avons besoin! Il n’a jamais tort dans son timing ! Mes hormones étaient en délire pour cette nouvelle » a-t-elle twitté. Et d’ajouter : « Je suis maintenant tellement excitée que ma fille soit pour toujours la meilleure amie de Chicago et de Stormi !! Dieu est grand!!! Merci Seigneur pour notre princesse ».