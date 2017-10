Khloé Kardashian : on connait enfin le sexe de son bébé !

C’est un « baby boy » pour Khloé Kardashian, assure Us Weekly dans ces colonnes cette semaine ! Après un petit mois de suspense, la bimbo a finalement dévoilé son secret à ses fans ! Enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec le basketteur Tristan Thompson, la blonde de la famille continue de créer la surprise.

En effet, fin septembre, alors que le monde était déjà bien choqué d’apprendre la grossesse de la benjamine du clan, Kylie Jenner (âgée de 20 ans), imaginant même qu’elle était la mére porteuse de Kim Kardashian, l’annoce de Khloé avait l’effet d’une bombe ! Et c’est tant mieux pour ses affaires…

Un contrat en béton

Il faut dire qu’avec de telles rebondissements, l’incroyable famille Kardashian a encore de beaux jours devant elle. D’ailleurs, ce 24 octobre, on a appris que Kris Jenner avait encore réussi à signer un tout nouveau contrat à 150 millions de dollars pour tourner jusqu’à 2019.

D’ici là, les stars du petit écran auront encore un peu plus agrandi leur tribu. Pour le moment, on compte 2 enfants chez Kim et 3 chez Kourtney. D’ici quelques mois, North, Saint, Mason, Reign et Penelope gagneront 3 nouveaux cousins dont le garçon de tata Khloé. Des naissances que le grand public pourra suivre sur la chaine E!.