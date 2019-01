Kidnapping à Louga : Un élève retrouvé ligoté et bâillonné

Un gamin qui jouait à cache-cache avec ses camarades a découvert un enfant ligoté et bâillonné abandonné dans un bâtiment en construction. Les faits remontent à samedi dernier. La victime, 11 ans, est un élève en classe de Cm2 dans une école élémentaire de la commune de Louga. D’après le récit de L’Observateur, après avoir quitté son école coranique, l’enfant pour regagner son domicile au quartier Keur Serigne Bara, emprunte un raccourci. Il croise deux adultes qui le prennent au collet avant de l’entraîner dans un bâtiment en construction où se trouvaient deux autres personnes. A l’aide de cordes, des papiers journaux et du rouleau de scotch, il sera bâillonné et ligoté par ses bourreaux qui promettent de revenir à la tombée de la nuit. Le garçon sera acheminé à l’hôpital où il sera gardé en observation toute la nuit avant d’être remis à ses parents. Ces derniers ont porté plainte contre X.