Kidnapping des enfants, processus électoral, meurtre d’Idy Diene… Le coup de gueule de la LD !

C’est un coup de gueule comme il en retentit souvent, ces temps-ci, à la LD. Le Secrétariat permanent qui s’est réuni, hier, sous la présidence du SG Nicolas Ndiaye, s’est prononcé sur la situation politique nationale, les attentats d’Ouagadougou, le meurtre d’Idrissa Diène tué en Italie…

Face à la récurrence des attaques terroristes de Ouaga et l’ignoble massacre d’enfants observé récemment dans le pays, ainsi que le lâche assassinat de notre compatriote Idy Diène, survenu le lundi 05 mars 2018 à Florence, en Italie, le Secrétariat permanent de la Ligue Démocratique a poussé un énorme coup de gueule. Ainsi, Nicolas Ndiaye et Cie exhortent-ils le gouvernement à prendre toutes les mesures utiles pour assurer davantage la sécurité de notre pays, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. Sur le double attentat terroriste perpétré contre l’Etat-Major général des armées et l’ambassade de France à Ouagadougou, au Burkina Faso, la Ligue Démocratique, après avoir condamné vivement ces actes barbares, appelle la communauté internationale à mutualiser ses ressources et ses efforts pour éradiquer définitivement le terrorisme qui constitue une menace pour tous les peuples de la planète. Devant cette douloureuse épreuve, la LD exprime sa solidarité au Président Rock Marc Christian Kaboré et à l’ensemble du peuple burkinabé. Dans ce sens, la LD ‘’salue les opérations de sécurisation en cours menées par les forces armées, en Casamance, pour mettre fin aux exactions répétées sur les populations civiles.’’

‘’Un fraude électorale est illusoire’’

En ce qui concerne les concertations sur le processus électoral, la LD s’est réjouie à nouveau de la qualité de l’audit du fichier électoral. Aussi félicite-t-elle le Ministre de l’Intérieur pour sa ‘’disponibilité et la démarche participative et inclusive dont il a fait preuve au cours du dialogue politique’’. En effet, le Secrétariat permanent de la Ligue Démocratique reste convaincu que notre système électoral et le rôle capital des médias, ainsi que la maturité des acteurs politiques et des citoyens sénégalais, rendent illusoire toute tentative de fraude et de confiscation des suffrages du peuple souverain. Sous ce rapport, la LD invite l’ensemble des acteurs politiques à faire preuve de sérénité et à mettre à profit la période de révision exceptionnelle des listes électorales. Exhortant les électeurs à s’inscrire sur lesdites listes, le Secrétariat permanent demande à tous ses responsables des structures de mobiliser et d’encadrer les militants et les électeurs du parti pour leur inscription massive sur les listes électorales.

Mouhamadou BA