Kidnapping des enfants Thérèse Faye Diouf s’engage à la sécurité des tout-petits

La Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), Thérèse Faye Diouf, a annoncé hier, tout son engagement à veiller davantage à la sécurité des enfants.

«Les événements tragiques, survenus ces derniers jours dans notre pays, qui ont eu pour victimes innocentes des enfants, nous plongent dans un sentiment de tristesse et de colère. Une tristesse infinie en pensant à ces êtres vulnérables qui ont été la proie de monstres sans cœur, mais aussi à leurs parents, enclins malgré eux, à faire le deuil de leurs enfants qu’ils ne verront jamais grandir», a déclaré Thérèse Faye DIOUF, Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP).

Selon elle, l’ANPECTP, par sa voix, s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires, au niveau des Cases des Tout-Petits, des écoles maternelles publiques et des Centres et garderies d’éveil communautaire, afin de mettre en œuvre toutes les mesures idoines pour veiller davantage à la sécurité des enfants de ces structures. «Nous sommes également saisis par un sentiment de colère envers les auteurs de ces actes ignobles. Nous sommes convaincus que les forces de défense et de sécurité les retrouveront au plus vite afin de les mettre à la disposition de la Justice qui, à son tour, va sévir à la mesure des crimes perpétrés», a-t-elle fait savoir.

Ainsi, la directrice de noter qu’à travers le programme d’éducation parentale mis en place par l’ANPECTP, ils vont également continuer à sensibiliser les parents pour une meilleure surveillance des enfants. «Les éducateurs seront sensibilisés pour davantage aider les enfants, par le biais de programmes développés (formation de bonnes habitudes, éducation aux valeurs, protection, éveil…), à éviter, au mieux, ces ennemis de l’enfant et de l’enfance qui rodent tout autour de l’environnement de l’école et de la famille», a-t-elle annoncé. Et invite les parents, surtout les mamans et les gardiennes d’enfants, à redoubler de vigilance dans la surveillance des tout-petits. Au niveau des structures également, le personnel enseignant est invité à confier exclusivement les enfants aux personnes désignées par leurs parents pour les récupérer.

Khady Thiam COLY