Kilifeu : «Thione Seck a insulté toutes les femmes du Sénégal»

Le T-Shirt LBGT porté par Wally Seck est toujours d’actualité. La dernière réaction est du rappeur, membre du mouvement « Y en a marre », Kilifeu.

Interpellé sur la question par YesDakar, Kilifeu n’a pas raté le père de Wally, qui avait demandé à ceux qui taxent son fils d’homosexuel, de laisser leur fille accompagner son rejeton dans une chambre à Saly.

Kilifeu qui rejette les excuses de Thione Seck, lui demande de revoir sa façon de communiquer. « Ton fils ne vaut pas plus que les autres. S’il fait une erreur, appelle-le dans un coin et

parle-lui. Et en lui parlant, n’insulte pas les fils des autres », déclare le rappeur, qui interpelle Ballago-père. Selon lui, ce qu’il a dit, est une insulte « à toutes les femmes du Sénégal ».