Kim Kardashian est accusée de « blackface »

La star de téléréalité Kim Kardashian s’est de nouveau fait épingler par les internautes qui jugent qu’elle a foncé sa peau volontairement pour vanter sa nouvelle ligne de cosmétiques.

Et les commentaires ont alors fusé sur la couleur de sa peau. « Pourquoi essayes-tu à ce point d’avoir l’air noir. Tu ne seras jamais noire et tu ne comprendras jamais ce que ça fait d’être noir », a écrit le compte noamidiliora. Un autre compte Instagram, my_prettylips, a ajouté : « D’où est-ce qu’on peut trouver cela acceptable ? C’est un total manque de respect envers les noirs », taguant au passage la joueuse de tennis Serena Williams et les chanteuses Kelly Rowland et Ciara. Un autre, karelybedolla, a répondu : « Tu es sublime ! Mais mets la vraie couleur de ta peau. Néanmoins, encore une fois, c’est une très belle photo ».

Bis repetita

Et ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian est crittiquée pour avoir retouché son teint de la sorte. En 2017, plusieurs internautes avaient crié au scandale.