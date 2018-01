Kim Kardashian : Elle avoue se faire recadrer par Kanye West !

Il y a du rififi chez les Kardashian et l’objet de ces soubresauts est au moins aussi insolite que la façon de le mettre sur le tapis !

Kim Kardashian a en effet été remise en place par son mari Kanye West, mais, 21ème siècle oblige, il a fait son recadrage par email !

Alors qu’il est désormais – aussi – reconnu pour ses collections dans le domaine de la mode, Kanye West a exigé de sa femme qu’elle arrête immédiatement de porter » de grosses lunettes de soleil « . La raison évoquée par le rappeur-styliste ? Les grosses lunettes, c’est has-been ! En ce qui concerne la nudité par contre, R.A.S.

Kim Karadashian a expliqué dans le dernier épisode de Keeping Up With The Kardashian : » Kanye m’a envoyé un email du genre : ‘Tu ne peux plus porter de grosses lunettes maintenant. C’est l’époque des petites lunettes « .

Ne faisant pas les choses à moitié, Kanye West aurait envoyé » des millions de photos des années 90 avec des petites lunettes « à en croire le récit de sa compagne.

Les conseils de Kanye West sont néanmoins basés sur une bonne observation puisque de nombreuses personnalités comme Gigi Hadid, Selena Gomez ou même Kendall Jenner et Kourtney Kardashian ont succombé au style des petites lunettes de soleil.

Kanye ne rigole pas avec le style, et surtout celui de sa femme !