Kim Kardashian et Chicago West : La photo qui va vous faire fondre !

Kim Kardashian aime frapper là où on ne l’attend pas ! Au début du mois de février, la star de télé-réalité qui a présenté récemment sa nouvelle couleur de cheveux ( un rose bonbon qui va en inspirer certaines ) se faisait remarquer avec une succession de photos plus que sexy mettant la pagaille sur les réseaux sociaux. Mais aujourd’hui, elle a décidé de laisser les clichés topless ou en sous-vêtements de coté pour miser sur la mignonnerie. On ne va pas s’en plaindre.