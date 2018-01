Kim Kardashian : De nouveaux détails apparaissent au sujet de l’arrivée de sa fille

Kim Kardashian et Kanye West ont accueilli leur troisième enfant grâce à une mère porteuse. Si certains mystères demeurent, on en sait quand même un peu plus sur la façon dont l’accouchement s’est déroulé.

Elle est là « . Elle explique dans un court texte que le bébé, une fille, est en bonne santé et elle remercie le personnel soignant. Kim Kardashian et Kanye West ont eu le bonheur d’être parents pour la troisième fois grâce à une mère porteuse. La vedette de la télé-réalité en a fait l’annonce en affichant sur son site internet le 16 janvier dernier un message court mais suffisamment explicite pour comprendre la situation : «« . Elle explique dans un court texte que le bébé, une fille, est en bonne santé et elle remercie le personnel soignant. La fillette, dont le nom est pour le moment toujours tenu secret, est née le 15 janvier au petit matin à la clinique Cedars Sinai de Los Angeles. TMZ a par ailleurs reçu de nouvelles informations au sujet du déroulement des opérations. Ainsi, le site assure que Kim Kardashian était bien présente dans la salle d’accouchement, et qu’elle fut la première personne à avoir un contact peau à peau avec le bébé. La mère porteuse aurait cependant eu un contact furtif avec l’enfant. Son mari Kanye West, sa mère Kris Jenner et ses sœurs étaient également présents à la maternité, mais pas dans la salle d’accouchement. Aucune complication n’a été à déplorer durant les opérations. Kanye West n’a pas perdu de temps pour reprendre ses affaires puisqu’il a été aperçu dès le lendemain, tout sourire, dans les alentours de ses bureaux. Si la discrétion reste de mise pour le moment dans la faille Kardashian, Khloe a néanmoins réagi rapidement sur Twitter et a laissé deviner son bonheur d’être une nouvelle fois tata. Kim Kardashian a fait une première apparition sur les réseaux sociaux depuis cette annonce en postant le message sur Instagram « Mère de trois enfants » avec une simple photo d’elle.