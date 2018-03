Kim Kardashian : Elle expose ses souvenirs sexy du Japon !

Kim Kardashian est manifestement nostalgique de son dernier voyage au Japon et inonde désormais son compte Instagram de clichés captés au pays du soleil levant.

En compagnie de sa sœur Kourntey, avec un serpent aux couleurs de la marque Louis Vuitton (oui, oui !), ou en train de savourer les délices de la gastronomie locale, Kim Kardashian se fait plaisir en partageant divers instants de ce séjour à ces millions d’abonnés.

Pour rajouter un peu de piment à ses nouilles asiatiques qui manifestement en manquent un peu, Kim Kardashian a ajouté un petit ingrédient personnel qu’elle n’hésite jamais à disséminer ici et là… Sa volumineuse poitrine tout vent dehors !

C’est donc sans le moindre bout de tissu que Kim Kardashian avale son bol de nouilles…

On appréciera le trait d’esprit de Kim Kardashian qui a appelé sa photo « Nudels », savant jeu de mots entre « noodle » et « nude ».

Kim Kardashian est revenue du Japon juste à temps pour profiter des soirées en marge des Oscars 2018. Elle s’est ainsi présentée à la soirée organisée par la chanteuse Madonna, et n’a pas manqué d’apparaître sur le photo-call, en compagnie de l’hôte de la soirée et de la rappeuse Cardi B, pour un trio d’enfer, abonné aux poses suggestives et expert dans l’art de la provocation.