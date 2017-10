Kim Kardashian et Kanye West : Le bébé sera là à Noël !

Le nouveau petit bébé de la famille Kardashian arrivera en avance, et même en 2017 !

Peu après l’annonce de l’arrivée du troisième enfant de Kim Kardashian et de Kanye West, par l’intermédiaire d’une mère porteuse, une date de naissance établie au mois de janvier 2018 était rapidement apparue dans les médias nord-américains.

Cette échéance serait cependant désormais plus rapprochée puisque le magazine rapporte aujourd’hui que Kim Kardashian et Kanye West pourraient accueillir leur troisième enfant, après North et Saint, « avant Noël » !

La mère porteuse, dont l’identité n’a pas filtré et qui est particuli »rement protegée par le couple médiatique, a cependant été repérée et photographiée il y a peu de temps en Californie.

Pour l’instant, rien d’officiel n’a été révélé de la part du couple de stars, mais des rumeurs ont également annoncé qu’il s’agissait d’une petite fille.

Il s’agit en tous cas du premier bébé d’une longue série à venir dans la célèbre famille de la téléréalité puisque Khloe Kardashian serait enceinte de Tristan Thompson, tandis que la cadette Kylie Jenner, 20 ans, attendrait elle-aussi un enfant, fruit de sa relation avec le rappeur Travis Scott.