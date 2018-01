Kim Kardashian & Kanye West parents de leur fille Chicago, la mère-porteuse se rebelle et c’est le clash

Une rumeur montée de toutes pièces… Et vraisemblablement fausse ! Kim, Kanye et leur mère-porteuse ont certainement dû décider de tout ça AVANT de signer le contrat. Qui plus est, TMZ a clairement annoncé la présence des parents lors de l’accouchement… Cerise sur le gâteau, Kim a laissé un très beau message sur son application : « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour notre mère-porteuse qui a fait de notre rêve une réalité avec le plus beau cadeau qui soit. J’aime ma mère-porteuse et ça a été la meilleure expérience que j’ai eue. » Bien loin des dramas donc… Après les fake rumeurs, place à l’amour ! Kim Kardashian & Kanye West parents pour la troisième fois, Kris Jenner leur offre un cadeau à 10 000 $.