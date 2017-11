Kim Kardashian et Kanye West s’apprêtent à toucher un beau pactole…

Le couple de star a vendu sa maison de Bel Air et s’installe enfin dans le demeure de Hidden Hills.

Autant dire que Kim Kardashian etKanye West ont un flair pour les bonnes affaires. En 2013, le couple achetait un demeure à Bel Air pour la somme de 9 millions d’euros, 4 ans plus tard et après quelques travaux d’amélioration (pour moderniser le lieu) le bien aurait été vendu à 17,8 millions de dollars, soit presque le double de la valeur de base. Il s’agit là de la vente de maison la plus chère de l’histoire de Bel Air.