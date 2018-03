Kim Kardashian, Khloé Kardashian enceinte, et tout leur clan jouent au baseball !

Quoi de plus sympa qu’un bon sport d’équipe pour resserrer les liens d’une famille aussi célèbre ? Ce 6 mars, les Kardashian ont tourné un nouvel épisode de leur télé-réalité. Outre Kim et Khloé, Kardashian on a aussi vu Kourtney Kardashian et Kendall et Kris Jenner !

Ce mardi à Los Angeles, les Kardashian ont troqué leurs talons et leurs tenues provocantes pour des baskets et des tenues de sport et se sont offert une torride partie de softball (une forme de baseball). Les soeurs avaient toutes misé sur leur plastique de rêve pour cette séance de sport filmée par les caméras de E ! Le baby bump de Khloé Kardashian L’épisode sera bientôt à suivre dans leur télé-réalité. On y découvrira le baby bump arrondi de Khloé Kardashian, qui est enceinte du basketteur Tristan Thompson, et qui avait moulé ses courbes dans une robe noire sexy. Kim Kardashian, de son côté avait misé sur une de ses tenues fétiches Yeezy, que lui dessine son mari, le rappeur Kanye West. Kylie Jenner sèche Sur le terrain, autour des jambes interminables de Kendall Jenner, les filles ont dégainé leur maillot de softball familiale customisé du nom de leur équipe : les « Calabasas Peaches ». Malheureusement, si Corey Gamble (le petit ami de Kris Jenner) ou encore Jonathan Cheban (le BFF de Kourtney Kardashian) étaient bien là, une des soeurs a brillé par son absence. Il s’agit de Kylie Jenner, tout juste maman d’une petite Stormi. La chérie de Travis Scott était sans doute restée à la maison, à pouponner.