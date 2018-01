Kim Kardashian : son message touchant à son fils Saint qui souffre d’une pneumonie

C’est avec une grande tristesse que les fans apprennent la nouvelle. Saint West, le fils de Kim Kardashian et Kanye West souffre d’une pneumonie. À seulement deux ans, il se bat contre la maladie pour pouvoir démarrer cette nouvelle année chez lui auprès de sa famille. Une famille très unie comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises. Sa mère Kim vient tout juste de poster une sublime photo d’elle et lui sur son compte Instagram. Elle fait une émouvante déclaration d’amour à son fils.

« My precious baby boy is so strong! After spending three nights in the hospital & seeing my baby get multiple IV’s and hooked up to oxygen machines, our end of year was challenging. Pneumonia is so scary. I just want to thanks every nurse & doctor out there who works so hard around the clock. We are so grateful for you all! He’s home and all better. He’s so resilient I’m sure he will still say the ambulance ride was cool! My strong Saint » qui signifie « Mon précieux petit garçon est si fort ! Après avoir passé trois nuits à l’hôpital et avoir vu mon bébé recevoir de multiples intraveineuses et être branché à des machines à oxygène, notre fin d’année a été difficile. La pneumonie est si effrayante. Je veux juste remercier chaque infirmière et médecin qui ont travaillé si dur durant sans compter leurs heures. Nous sommes tellement reconnaissants envers vous tous ! Il est à la maison et tout va mieux. Il est tellement résistant que je suis sûr qu’il dira toujours que le trajet en ambulance était cool ! Mon fort Saint. »

Une bien triste nouvelle qui n’a pas empêcher à Kim et sa famille de faire la fête le soir du 31 décembre. Espérons que Saint aille mieux pour démarrer cette nouvelle année.