Kim Kardashian : Patronne intraitable, elle met à la porte une proche collaboratrice !

Kim Kardashian continue de faire place nette dans son entourage.

Après avoir mis fin à sa collaboration avec son garde du corps Pascal Duvier, peu de temps après avoir été la victime de braqueurs français lors de la Fashion Week de Paris, une autre personne très proche de la vedette de la téléréalité vient d’être remerciée.

Son assistante personnelle Stephanie Sheperd, qui avait pris une grande place dans la vie publique de Kim Kardashian pendant sa mise en retrait à la suite de sa mésaventure parisienne en faisant parvenir divers communiqués et en donnant régulièrement des nouvelles de sa patronne, a pris la porte. La tendance de Stephanie Sheperd a trop vouloir prendre la parole dans les médias au sujet de la famille sans le consentement de sa patronne aurait fini par se montrer problématique. Kim Kardashian l’avait d’ailleurs qualifiée de » non-professionnelle » dans un épisode de l’Incroyable Famille Kardashian.

» Elles étaient d’accord pour dire que leur relation professionnelle ne fonctionnait plus « ont expliqué divers proches de Kim Kardashian au magazine américain US Weekly. Malgré la fin de cette collaboration, les relations personnelles ne seraient pas impactées. » Steph est toujours dans le giron de Kim. Elle est venue à son anniversaire et à celui de Kendall » explique une source d’US Weekly. On n’est pas obligé de le croire.

Cette séparation professionnelle aurait eu lieu « il y a plusieurs semaines « .