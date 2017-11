Kim Kardashian est prête à tout pour protéger ses sœurs

Kim Kardashian est décidément bien déterminée à protéger le secret au tour des prétendues grossesses de ses petites sœurs Kylie Jenner et Khloé Kardashian, et ça coûte que coûte. Invitée sur le plateau de James Corden pour promouvoir sa ligne de parfums et parler de son prochain enfant, la star est passée par la case « Spill your guts or Fill your guts » traduction : « Crache le morceau ou avale le morceau » qui consiste à répondre à des questions (souvent très personnelles ou un peu gênante) ou simplement avaler une des choses dégoûtantes présentées sur une table tournante. Au menu, salive d’oiseau, langue de vache, scorpion, pénis de taureau et plein d’autres mets succulents.

Ainsi après avoir eu à classer ses sœurs de la mieux à la plus mal habillée, dire ce qui l’énerve le plus chez Kanye West,Kim Kardashian a été confrontée à une question attendue : « Les rumeurs de grossesse sont-elles vraies ou fausses », à cette question la star de télé-réalité a préféré avaler un smoothie de sardines pour ne pas avoir à répondre à cette question. Pour certains, il s’agit là d’une confirmation de la rumeur.