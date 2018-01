Kim Kardashian et ses soeurs en lingerie pour Calvin Klein… Sauf Kylie Jenner !

Kendall Jenner et Justin Bieber ont déjà posé pour d’autres campagnes My Calvins de la marque Calvin Klein mais cette fois-ci, le top model du clan de Calabasas entraîne ses soeurs dans l’aventure. C’est donc toutes ensembles qu’elles prennent la pose sous l’objectif du photographe Willy Vanderperre pour présenter les dernières pièces de la marque. Sur les clichés, on retrouve les silhouettes des soeurs les plus célèbres au monde au sol, le regard vers le ciel. Si Khloé, Kim, Kourtney et Kendall n’hésitent pas à poser en petite tenue, il y en a bien une qui joue les pudiques même si elle fait partie des moins prudes de sa famille, il s’agit de Kylie Jenner

Alors que Khloé a enfin dévoilé sa grossesse, sur les images de la campagne, on remarque qu’elle n’avait pas encore de baby-bump or Kylie, quant à elle, se cache entièrement, surtout son ventre. Elle qui exhibe habituellement sa poitrine généreuse, son fessier plus que rebondi et ses looks sur son compte Instagram et à ses millions de fans, cette fois-ci, elle décide de ne rien montrer, pas même une petite parcelle de peau. Jogging noire, veste en jean sans parler de la complicité de Khloé qui cache son ventre à l’aide de son bras… Bref, vous l’aurez compris, l’intention de dissimuler sa grossesse est clairement présente même si en se comportant de cette façon là elle fait l’effet contraire et éveille les soupçons.

En tout cas, une chose est sûre, cette campagne promet de faire du bruit et elle est la première d’une série de séances familiales. Une petite idée sur la prochaine famille puissante à se préter au jeu de Calvin Klein ? Les Hadid ? Affaire à suivre…