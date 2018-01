Kim Kardashian : en string et mini top, elle donne son secret detox après les fêtes !

Déjà 9 jours

Heureusement, elle se veut transparente sur les résultats de sa cure. Kim Kardashian assurait donc son 9ème jour, ce 9 janvier. Et son post sur Instagram lui a valu quelques moqueries ! Et pour cause, la maman de North et de Saint a posé, seulement vêtue de ses sous-vêtements, pieds nus dans une cuisine, en train de s’abreuver du shake qu’elle venait de se faire.

Un buzz pour distraire les internautes

Et les fans n’ont pas manqué de critiquer le décors très simple dans lequel elle s’était mise en scène. Ils y ont vu une publicité violant les mesures d’hygiène les plus basiques, puisque la bimbo se promenait trop dévêtue au milieu de ce qui ressemble à « une cuisine de prison ». Encore un joli coup de com’ pour celle qui a fait fortune « sans aucun talent ». En définitive, avec ce nouveau buzz, et ses courbes hallucinantes, presque personne ne s’est demandé si la cure fonctionnait vraiment !