Kim Kardashian : tresses plaquées, smoky et lèvres nudes… Qui valide ?

Kim Kardashian en a surpris plus d’un avec son shooting qu’elle a partagé sur son compte Instagram. Si elle nous fait penser au look de Beyoncé lors des Grammy Awards avec ses tresses plaquées, les seins légèrement à l’air, son string et son t-shirt blanc nous font penser à… Du Kim, tout simplement ! En tout cas, que l’on valide ou non son look, concernant sa mise en beauté effectuée par l’un de ses maquilleurs Ariel est absolument sublime. Nude power ! On adore !

Pour shopper les produits nécessaires à la reproduction de ce beauty look, ça se passe dans le carrousel ci-dessus qu’il faut faire défiler pour voir l’ensemble des pièces. Le carrousel n’est pas disponible sur l’application mobile, uniquement sur ordinateur et téléphone.