Revivez les temps forts de la soirée de remise des Cauris d’Or 2019: « L’incontournable »

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds) a organisé, ce samedi 20 avril 2019, à l’hôtel King Fahd Palace, en partenariat avec le secteur privé national et international, l’édition 2019 de la prestigieuse soirée de remise de distinctions des Cauris d’Or. La 15e édition des Cauris d’Or, Cuvée 2019, placée cette année, sous le sceau « L’INCONTOURNABLE », magnifie les leaders de référence de leur vivant. Au delà du secteur privé national, le Meds, organisation patronale d’envergure célèbre l’entreprise africaine en général. Cette prestigieuse soirée est placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et sous la présidence de Monsieur Mahammad Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal.

01h 54: Pape Diouf lead vocal du groupe Génération consciente monte sur scène pour sa prestation. Pape Diouf chauffe le chapiteau. Rewmi.com vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre grand événement.

01h 37: Mot de remerciements du Président du Meds

01h 33mn: Photo de famille

10. Remise Cauris d’Or, Cauri des Cauris: Le Groupe Sonatel

9. Cauris d’Or, Cauris de l’Entreprise la plus performante: Total Sénégal avec le DG Hamady Sy

8. Cauris d’Or, Cauris de l’Excellence: Aliou Sall, DG CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

7. Cauris d’Or, Cauris du Leader du Futur: Maguette Guèye, Car Rapide Prestige

6. Cauris d’Or, Cauris de l’Entreprise du Meds: Ndoura Voyages de Mme Dado Ndour

01h 00 mn: Remise de distinctions

00h 53 mn: Prestation de l’artiste Mamadou Lamine Maiga

00h 33: Focus sur Sophie Gueye « Les Racines de l’Espoir »: L’association les racines de l’espoir, c’est Sophie, entourée d’une équipe de jeune gens tout aussi dynamiques, pour redonner le sourire, allumer une bougie de l’espoir. Soulager des enfants de la rue, sauver de petits être malades. A travers son association, elle redistribue ce qu’elle reçoit à tous ceux qui en ont besoin.

5. Cauris d’Or, Cauris du meilleur manager Homme: Thierno Seydou Nourou Sy, DG BNDE

4. Cauris d’Or, Cauris de l’entreprise citoyenne: Papa Maguette Dièye Anne, Président directeur général Groupe Access

3. Cauris d’Or, Cauris de la responsabilité sociétale des entreprises: Général de Brigade Momar Sène, Directeur de l’Hôpital Principal de Dakar et Mamadou Bocar Sy, Banque de l’habitat du Sénégal

2. Cauris d’Or, Cauris scientifique 2019: Pr Yaye Kene Gassama Dia, Ancienne Ministre de la Recherche Scientifique

1. Cauris d’Or, Cauris de l’Action sociale 2019 : Pr Eva Marie Coll Seck, ancienne ministre de la Santé

23h 50 mn: Remise des distinctions

23h 36mn: Les Ambassadeurs des Cauris reçoivent leur insigne des mains des ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Abdou Karim Fofana. Il s’agit de Mme Khady Kane, directrice Afrikcom, de Malick Mbaye Directeur Marketing de la Lonase, du percussionniste-chanteur, Mbaye Dièye Faye, de la styliste Kène Traoré Ndoye, de Moustapha Kane de Avantage Consulting et de Jean Lou Blachier de GPF.

23h 28 mn: Musique traditionnelle: prestation de Khady Mangoné

23h 24 mn: Mbagnick Diop Président du Meds remercie les sponsors des Cauris d’Or 2019

23h 17 mn: Le Président du Jury des Cauris d’Or 2019, Amadou Seck, DG d’Eurogerm prononce un mot avant la désignation des Lauréats

23h 08 mn: Projection de film sur les partenaires des Cauris (CDC, TOTAL, LONASE…)

22h 11: Prestation de Carlou D

22H 00: Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr prononce son discours au nom du Président Macky Sall

Le ministre a dit son réel plaisir doublé d’un enthousiasme à participer à cet événement qui fête l’entreprise. La soirée de remise des Cauris d’Or est inscrit dans l’agenda officiel de l’Etat du Sénégal, a dit le ministre, soutenant que les Cauris d’Or couronnent les efforts des meilleurs entrepreneurs. Le Meds es devenu un laboratoire d’analyses des générations futures. Il ajoute: « Les Cauris d’or met en relation des chefs d’entreprises qui développeront des affinités personnels. Nous devons nous atteler à consolider les acquis du Pse. » Selon Diouf Sarr, la prospérité du pays est indissociable de l’entreprise et le Meds fait profession de défendre l’entreprise. Le partenariat entre le secteur privé et l’Etat est fait de sincérité et de franchise, a-t-il indiqué. Il invite ainsi l’entreprise à s’approprier le concept zéro déchets lancé par le président de la république.

21h 52: Mot du président du GPF, Jean Lou Blachier

Pour Jean Lou Blachier, « les Cauris d’Or sont le rendez-vous incontournable de l’Afrique de l’Ouest »

21h 42mn: Monsieur Mbagnick Diop prononce son mot de bienvenue (Intégrale)

Excellences Mesdames, Messieurs, les Ministres,

Monsieur le Ministre de la Santé

Mesdames, Messieurs, les Ambassadeurs,

Monsieur le Président du Groupement du Patronat Francophone,

Mesdames, Messieurs, les Dirigeants des organisations patronales,

Monsieur le Président du Jury,

Monsieur le Parrain,

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar – CCIAD,

Mesdames, Messieurs les membres du MEDS,

Mesdames, Messieurs du Secteur Privé,

Chers invités du FIEF,

Mesdames, Messieurs, les Nominés,

Chers invités,

Soyez les BIENVENUES à cette 15ème PRESTIGIEUSE Cérémonie des cauris d’or’2019. Cela me donne à nouveau l’occasion d’exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance et toute mon humilité face à ce challenge, que plusieurs hommes et femmes de bonne foi, venant d’horizons divers, mais convaincus que le potentiel existe en Afrique et au Sénégal. Il nous donne l’occasion d’exprimer nos génies créatifs et de faire de cette soirée, un grand évènement national, régional et international.

Aujourd’hui, les CAURIS D’OR ont le grand privilège de figurer dans les Agendas des plus grands décideurs de notre Continent et à l’International. Il est à l’image des OSCARS, du Festival de CANNES, des CESARS et des Grammy Awards.

Ce grand évènement stratégique des TALENTS &LEADERS d’Afrique, est un rendez-vous de la Motivation des acteurs, de Références, du BRAND IMAGE, de Networking et de Distinction de la REUSSITE & l’EXCELLENCE des décideurs, Talents et Leaders Africains.

En 15 années, la Cérémonie des Cauris d’Or est devenue en Afrique, un évènement INCONTOURNABLE, de célébration du Leadership et de l’Excellence.

Très chers et Honorables Invités, Le MEDS s’est métamorphosé en 19 ans d’existence. Il s’est donné de la consistance, grâce à son travail acharné de prospective, en initiant toujours des nouveaux concepts stratégiques.

Le MEDS dispose d’une lecture interne, réaliste de la conjoncture économique du Sénégal et du Monde. Grâce à notre dispositif d’intelligence Economique, de Veille et de prospective – VIGI, nous avons compris très tôt les grandes mutations de notre système économique actuel.

Oui !! Le MEDS s’est bonifié en 19 ans d’existence et a donné de la consistance à 19 années de dur labeur en initiant toujours des concepts novateurs, parce que le MEDS a une lecture réaliste de la conjoncture économique du Sénégal et du Monde. Si je devais faire une brève incursion dans le passé, je m’aperçois avec le recul, que le parcours des « Cauris d’Or » est des plus significatifs avec des instants de joie, de bonheur, de quête de sérénité, de découverte de soi et des autres, mais aussi et surtout une manifestation riche du socle de connaissances qu’elle a su forger pour avoir droit à la table des grands décideurs du Monde.

Nous assistons à de nouvelles méthodes de management très subtiles et délicates, qui font que les talents individuels ont pris une incroyable valeur sur le marché. Savoir, Compétence, Créativité, valent aujourd’hui, plus que les produits finis. On les regarde comme une source prometteuse de richesses. Elles sont une source intangible et inépuisable, qu’il devient vital de les repérer, pour mieux les intégrer dans un développement stratégique et durable.

Vous l’aurez remarqué, le MEDS, fort de son passé et de son expérience, est toujours à l’affût du progrès pour mieux anticiper sur les problématiques d’avenir. Il ne s’agit pas pour nous de réinventer la roue, mais d’être dans une perpétuelle quête de soi qui s’apparente à un ressaisissement pour être dans le sens de la marche du Monde.

Le MEDS a toujours eu comme compétence distinctive, sa grande capacité d’innovation et de leadership. Il est devenu une MARQUE, un label dans le monde. Quinze ans durant, nous avons labellisé, l’image de marque et la compétitivité de nos leaders, nos entreprises, nos talents nationaux et continentaux et surtout loué la grande flexibilité de nos économies.

Sans fausse modestie, nous pensons que le MEDS a largement contribué aux changements de la perception de l’entreprise au Sénégal, mais il va s’en dire, que nous avons toujours besoin de l’Etat et d’interlocuteurs à l’écoute de nos demandes et pour une Intelligence Collective. Après plusieurs années de contributions aux projets et initiatives de l’Etat, nous estimons que le MEDS mérite largement la place majeure, qu’elle occupe au Sénégal dans les relations entre l’Etat et le secteur privé.

Mesdames, Messieurs,

Cette édition 2019, avec le thème l’INCONTOURNABLE, nous interpelle dans nos capacités stratégiques à apporter en Afrique, les meilleurs BENCHMARKS des grands évènements mondiaux de l’Excellence et du Leadership.

Notre ambition pour le Sénégal justifie, que nous nourrissions des projets d’Intelligences Collectives portés dans un bel élan d’unité et de «Vision partagée ». Nous sommes pour la compétition économique et l’émulation nous conforte dans l’idée, que les entreprises et ceux qui les animent doivent faire corps avec l’Etat, afin de relever ensemble tous les défis de l’Emergence et de la Sécurité Economique de notre nation.

Mesdames et Messieurs, chers Invités,

Ce soir, c’est l’occasion de mettre sous les projecteurs, des femmes et des hommes connus et inconnus, qui par leurs qualités professionnelles mais aussi humaines, sociales, contribuent de manière exceptionnelle, significative et innovante, au rayonnement de notre pays et notre continent. Je voudrais ici, féliciter l’ensemble des nominés, qui ont participé à cette compétition et adresser mes chaleureuses félicitations aux chers Lauréats, ainsi qu’à leur famille.

Les résultats que vous avez obtenus par votre ardeur au travail, aident à consolider la position de notre pays et de l’Afrique dans le monde de demain. Je vous félicite chaleureusement et vous remercie pour tout ce que vous faites pour vous-même, pour votre pays et pour votre continent.

Chers lauréats, Je voudrais aussi saluer les efforts qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l’exemplarité en toute circonstance et de l’amélioration continue de vos performances.

L’occasion m’est offerte ce soir, pour remercier et féliciter l’ensemble des équipes du MEDS, les membres du MEDS ainsi que mes proches collaborateurs du Groupe Promo Consulting, qui font preuve au quotidien, d’un dévouement sans faille, de fidélité et d’une très grande abnégation.

J’arrive au terme de mon discours, et je voudrais, en tout bien, tout honneur, rendre un hommage très singulier à mon épouse Madame DIOP DIATOU pour son efficacité discrète à mes côtés et son soutien constant et sans faille, dans toutes les épreuves et surtout dans les moments difficiles !!!

Je remercie les autorités Sénégalaises, toutes les personnalités ministérielles et une mention spéciale à Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, les institutions nationales et Internationales, les leaders d’opinion, les décideurs économiques, financiers, les ambassadeurs et Chefs d’entreprises ici présents.

Malgré vos lourdes et exaltantes charges, vous avez fait honneur au MEDS, en participant avec nous, à la consécration de la soirée de l’Excellence et de l’Innovation dans notre pays. Je confonds à ces remerciements mes amis qui ont fait le déplacement de Dakar et l’ensemble des participants du Forum International des Entreprises Francophones – FIEF, qui s’est tenu ce jeudi 18 et vendredi 19 avril ici même au Sénégal.

Nos remerciements vont également à tous les partenaires des Cauris d’Or, pour leur fidélité, leur constance et leur adhésion à cette soirée exceptionnelle du rendez-vous de l’Excellence.

En vous donnant rendez-vous le 02 novembre 2019 à PARIS, pour la troisième édition des African Leadership Awards – ALA, la version internationale des Cauris d’or, je vous souhaite une belle soirée.

Que la fête soit belle Mesdames, Messieurs !

21h 14 mn: Le Groupe African Mystik remonte sur scène

21H 10: Le Maître de cérémonie annonce l’arrivée des officiels. Mbagnick Diop, président du Meds fait son entrée dans la salle accompagné de Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé, Abdou Karim Fofana, nouveau Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, de l’homme politique Guinéen Cellou Dalein Diallo, Daouda Thiam Président de la chambre de Commerce et d’industrie de Dakar, du Président du Groupement du Patronat Francophone (GPF), Jean Lou Blachier…..

21h 00 mn: Le Groupe African Mystik est sur scène pour sa prestation

20h 52 mn: La mise en place se poursuit. Cette édition est bien partie. En atteste le rythme auquel le chapiteau se remplit.

20h 34 mn:Les Invités apprécient les belles notes de Kora de Baba Ly

20h 00mn Les invités font leur entrée dans le grand chapiteau, très bien décoré à la hauteur de l’événement.