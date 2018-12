Klopp: Mané ne peut pas jouer en tongs…

Jurgen Klopp a fait le point sur la blessure au pied de Sadio Mané, qui devrait manquer le déplacement à Burnley mercredi soir, lors de la 15e journée de championnat.

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a fait un point sur les blessures de Sadio Mané et Andrew Robertson, ce mardi. Mané qui souffre d’une « terrible coupure à un pied », semble incertain pour le prochain match des Reds, mercredi soir (20h45), sur le terrain de Burnley. « Il a une horrible coupure sur le pied, il a eu des points de suture, a confié le manager de Liverpool. En ce moment, il marche en tongs, mais malheureusement on ne peut pas jouer en tong », a déclaré Klopp.

Il ajoute : « Il a dû être recousu, il va bien mais marche avec des tongs et on ne joue pas en tongs ! Cela signifie qu’actuellement, il n’est pas disponible, mais nous verrons plus tard.»

Klopp s’est voulu plus rassurant concernant Robertson qui souffrait d’une jambe. « Ce n’est pas aussi grave qu’avec Sadio, mais nous devons surveiller », a ajouté le technicien allemand.

Klopp condamné à payer 6 millions pour célébration exagérée

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, devra payer une amende de 9 000 euros (environ 6 millions FCFA) pour « inconduite ». Il est reproché au coach de Sadio Mané d’avoir trop (surtout mal) célébré la victoire (1-0) de son équipe lors du derby de la Mersey, face à Everton d’Idrissa Gana Guèye, dimanche dernier. Après l’unique but de la partie inscrit dans les ultimes moments du temps additionnels par Divock Origi, le technicien allemand s’est rué de vive allure sur la pelouse pour étrenner son gardien de but Alisson Becker. Conduite jugée irresponsable par la Commission de discipline de la Fédération anglaise (FA).

