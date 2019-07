Kocc fait des révélations sur Betty et Ndeye Guèye junior

Kocc Barma », qui dit détenir par-devers lui un fichier de 10 Gigas de photos et vidéos compromettantes de Sénégalais et Sénégalaises fait des révélations sur Betty et Ndèye Guèye junior

“À un moment donné, vous disiez avoir des fichiers compromettants sur l’actrice Betty (de la série Pod et Marichou) qui vous avez mis au défi. Pourquoi vous avez choisi de l’épargner ?

Tu sais, dama am bène faiblesse, moy (j’ai un point faible, c’est…) quand on me demande pardon ou qu’on me supplie… C’est difficile à croire, mais sama khol da gawa toy (j’ai un cœur qui s’émeut très vite)… Pour le cas de Betty, sama bène Xaritt mo meu niane meu bayi (c’est un ami à moi qui m’a supplié de laisser tomber et j’ai accepté.) Beaucoup de gens ont vu leurs vidéos supprimées. Je n’aime pas avoir affaire à des filles qui me supplient, parce qu’après je ressens de la pitié et je supprime du coup leurs vidéos. Je préfère avoir en face des filles osées, malpolies et prêts à en découdre avec moi. Et c’est là que je me sens vraiment dans mon élément.

Par exemple Ndeye Gueye Junior m’avait proposé de l’argent au temps pour l’épargner mais je ne l’ai pas fait car l’argent n’est pas le moteur de mes actions. Ma seule faiblesse, c’est quand les gens me parlent correctement et me demandent une faveur, il m’est très difficile de refuser.”