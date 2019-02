Koffi Olomide condamné à 7 ans de prison en France

Jugé en France au parquet de Nanterre, l’artiste Musicien Congolais Koffi Olomide vient d’être condamné à sept (7) d’emprisonnement, il accusé d’agression sexuelle et séquestration des femmes.

Selon la source judiciaire, la star de la rumba congolaise n’avait pas pris part à l’audience de ce lundi 11 février, de ce fait, Koffi Olomide connaîtra la décision du tribunal le 18 mars.

Rappelons-le, c’était en 2002 et 2006, que Koffi Olomide aurait “obligé” chacune de ses danseuses à faire des rapports sexuels non consentis.