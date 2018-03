Kognbi – AMBASSADE DU SENEGAL A PARIS : Makhtar Bâ, frère d’Hassan Bâ, nommé Conseiller

Selon nos «Rg», Makhtar Bâ, le frère d’Hassan Bâ, ancien Conseiller spécial du Président de la République et ex-membre de la direction de la Génération du concret (GC) a été nommé Conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Paris. Hé bien, c’est peut-être bien une récompense pour service rendu, mais à qui ? Makhtar Bâ a été l’envoyé spécial de la Génération du concret, lors des élections locales, à Thiès en compagnie de Badjièye Ndiaye, frère du ministre d’Etat Awa Ndiaye. Tout comme Hassan Bâ avait réussi à traîner Karim Wade dans son Boynadji, son village natal, aux fins fonds du Fouta. Résultat : échec et mat ! L’information nous a été donnée en début de semaine. Nous avons tenté de joindre Makhtar Bâ, qui demeure inaccessible. Selon nos sources, son grand-frère serait un ami à l’Ambassadrice, le ministre Maïmouna Sourang Ndir.

Thiébou Djeun à Berlin

Pour manger du «Thiébou Djeun» sénégalais dans le restaurant «Sénégambia» de Berlin, situé aux abords du Stade olympique, il faut se lever très tôt à cause des interminables queues. Mercredi 19 août, il a fallu souffrir sous le soleil qui a décidé de sortir pour se faire servir par les restauratrices, faisant également office de serveuses (Nafi Thiam, Hadji Kaloga et Mariama Diallo), qui gardent toujours le sourire, constate l’envoyé spécial de l’Aps. Elles ont le temps, malgré la pression, de consacrer une minute pour expliquer les recettes des plats aux Allemands mais aussi aux nombreux étrangers abonnés à la cuisine africaine comme les Suisses et les Françaises trouvées sur place, mangeant avec appétit. Jusqu’à deux confrères béninois et congolais qui ont profité des plats pour faire «un retour en Afrique sans beaucoup de frais». Avec cinq euros (un peu plus de 3000 Fcfa) le plat, c’est très abordable et ça permet de découvrir autre chose.

Amygdales et la tendinite

Eliminée en demi-finale du 400m en arrivant 5ème de sa série avec un temps de 51s 70, Amy Mbacké Thiam, qui a refusé de répondre aux interrogations des journalistes, a quitté Berlin mardi. C’est le Directeur technique national, Lansana Badji, qui a révélé son départ à la presse. A la question de savoir pourquoi la championne du monde 2001 du 400m est partie, Badji n’en sait absolument. Il a toutefois indiqué qu’elle avait contracté une tendinite la veille de sa demi-finale. Ainsi, après les amygdales qui l’avaient empêché de faire de bons résultats à Pékin (JO) et autres compétitions, la kaolackoise évoque, aujourd’hui, une tendinite. Quelle sera la prochaine maladie au prochain échec d’Amy Mbacké Thiam ?

Gc

Restons avec les élections locales. Car, selon nos sources, l’ancien Conseiller spécial du Président «Monsieur stratégie électorale» de la Gc, qui est rentré sur Dakar depuis quelques jours, aurait envoyé un rapport à Karim Wade sur les élections et les financements de la campagne. Selon nos «Rg», un montant de 37 millions Fcfa a été avancé comme étant la somme des dépenses effectuées lors de la campagne dans la commune de Thiès. Ce sont des responsables de la Gc qui auraient fait ces confidences. Mais le problème dans cette affaire de sou, c’est que le rapport envoyé dans le mail de Karim Wade parlait d’un 130 millions. Une vraie surfacturation électorale.

Ndiouk Mbaye

Un grand mouvement national vient d’être lancé par la dame Adjia Ndiouck Mbaye, grande responsable libérale à Kaolack. La responsable, très connue et respectée dans cette localité, est déjà dans la réélection de Wade. Le mouvement lancé se nomme «Benno Faall Wades» (BFW). C’est un mouvement politique national et international. Adjia Ndiouck Mbaye se dit décidée à parcourir toutes les régions du pays, pour déjà battre campagne en faveur de Me Wade. «Il faut animer les organes du Parti en créant des structures. Car nous sommes à quelques années de la Présidentielle et rien ne bouge. Il faut que cela change», indique Adjia Ndiouck Mbaye, qui dit tendre la main à tous ses frères et sœurs qui veulent réélire Abdoulaye Wade. Le problème, c’est que la dame refuse de dire pourquoi elle a mis un «S» dans «Wades». De quel Wade s’agit-elle : de tous les … quatre ?

Karim Wade

Ceux qui pensent que Karim Wade et Abdoulaye Baldé ne répondront pas à Latif Coulibaly se trompent. Seulement, ce n’est pas parce que le journaliste a écrit qu’ils vont, sur le champ, parler du bilan. Selon nos sources, un moment opportun sera choisi pour répondre. En attendant, ils laissent le terrain à l’Opposition qui savoure tranquillement le livre. Il n’est nullement question de louer les services d’une quelconque structure pour répondre à Latif. «Dans tous les cas, Karim s’adressera à un moment qu’il choisira aux Sénégalais», nous dit-on.

Madior Sylla

On ne peut pas manquer de s’interroger sur le rôle et l’utilité de Madior Sylla, Conseiller en communication de l’Anoci. Madior a fait profil bas depuis la sortie du livre de Latif sur l’Agence qu’il est censé porter la communication, alors qu’il est le mieux placé pour répondre aux attaques de son confrère. Peut-être qu‘on n’affronte pas Latif, si on n’est pas assez outillé. Dans tous les cas, un avis de recherche est lancé pour retrouver ce cher Madior.

Kamikaze

Le père du kamikaze qui s’est fait exploser, le 8 août dernier à côté de l’ambassade de France en Mauritanie veut récupérer la dépouille de son enfant, en vue de lui assurer une sépulture décente. Beyne Ould Zeidane, père du kamikaze Mohamed Ould Alioune Ould Zeidane dit Moussa, alias «Abou Oubeida», a exprimé ce souhait dans une déclaration exclusive dans la presse. Par le passé, des dépouilles de salafistes (Abou Mouadh et Oussama), tués dans des accrochages, avaient été remises en avril 2008 à leurs parents. Reste à savoir comment les autorités mauritaniennes vont-elles interprétés les propos du père de ce défunt terroriste.

Le Ps …

Le Parti socialiste (Ps) a réitéré son «exigence» d’un audit externe indépendant de la Société nationale d’électricité (Senelec), estimant que ce qui se passe dans cette entreprise publique est «un scandale de gaspillage». «Le Parti socialiste réitère son exigence d’un audit externe indépendant, à la fois financier, opérationnel et technique, de la Senelec pour vérifier la matérialité des sommes qui y seraient injectées», indique le communiqué du Bureau politique du PS, réuni mercredi. Cet audit devrait s’atteler aussi à «identifier les niches de gaspillage et calculer un coût de revient standard de l’électricité, servant de base à un prix de vente raisonnable et supportable. Pour l’ancien parti au pouvoir, ce qui se passe à la Senelec est un scandale permanent de gaspillage sans aucun respect des critères d’opportunité de la dépense et des règles de transparence».

… exige l’audit …

«Aucun Sénégalais ne peut et ne doit accepter de subir un rationnement de la fourniture d’électricité alors que le Gouvernement prétend avoir injecté, depuis 2000, 500 milliards Fcfa à la Senelec», estiment les Socialistes. Depuis une semaine, les délestages de la société, déjà récurrents depuis quelques années, se sont accentués du fait d’un déficit de combustible dans les machines. Le Ps rappelle qu’entre 2008 et 2009, «la société a procédé à plus 26% de hausse des tarifs de l’électricité, sans que les consommateurs ne bénéficient, en contrepartie, d’une fourniture correcte et régulière de cette énergie». «De tout cela, souligne le communiqué, il apparaît que le système mis en place a abouti à une absence de transparence des coûts de production de l’électricité et des dépenses de fonctionnement, illustrée par l’affairisme et le pilotage à vue dans l’approvisionnement en fuel».

… de la Senelec

Le Parti socialiste déplore le fait que «la politique de la société se réduit à un approvisionnement, au jour le jour, qui l’expose à des spéculateurs en collusion avec des réseaux politico-affairistes», proposant «un approvisionnement périodique, planifié, afin de réaliser des économies d’échelle». Selon les socialistes, «les centrales de la Senelec sont mises à l’arrêt, faute d’investissement, afin de favoriser les producteurs privés que la société paye au prix fort sur la base de contrats nébuleux». Mais on est tenté de se demander qui, avant 2000, avait paraphé le fameux contre liant cette société à GTI. N’est-ce pas un Gouvernement socialiste ?

44 cornets de «grithia»

Les gendarmes de Sagatta (Kébémer) ont arrêté, récemment, un grand trafiquant de chanvre indien, en le surprenant dans le village de Darou Ndiapate, où il était en possession de 44 cornets de yamba. Informés de la présence de M.G., 56 ans, les hommes en bleu ont ceinturé mercredi la localité et ses environs, avant de faire une descente dans sa cache. Ainsi, le trafiquant a été surpris en pleine séance de confection de 44 cornets à céder à ses clients. Il sera remis au procureur de la République par les gendarmes, qui promettent de se lancer à la recherche des autres compères du trafiquant, qui ont réussi à s’enfuir.

Livre

Un proche de Karim Wade, qui a été à l’étranger, serait sur le point d’écrire un livre. Cette information nous a été livrée par nos sources basées à Genève. Ce dernier a dit s’être retiré pour rédiger son livre. Mais la coïncidence a été troublante, lorsque Latif a publié son livre. Certains se demandent même s’il n’a pas en partie sourcé Latif dans ses investigations.

Aliou Sow

Le ministre de la Décentralisation a été hier l’invité d’Assane Guèye sur la radio Rfm. Aliou Sow a été d’un engagement sans faille dans son soutien à Wade et à Karim. Le ministre a clarifié beaucoup de choses dans ses rapports avec le fils du président et le maire de Fatick. Aliou Sow affirme que certains ont cherché à l’écarter. Il a été reçu par Karim Wade, grâce à l’intermédiation de Cheikh Diallo, puis réhabilité. Me Wade peut désormais compter sur la jeune génération, car il est certain que même si le Pds retournerait dans l’Opposition, Sow fera partie de ceux qui porteront le combat et qu’il ne transhumerait jamais chez ses adversaires.

Vacances citoyennes

Il en est de même pour son «frère», Mamadou Lamine Keïta, qui était hier à Bambey. En compagnie des autorités de cette ville, le ministre de la Jeunesse et des Sports a vraiment innové, cette année, le concept des «Vacances citoyennes». Wadiste incontesté et incontestable, Keïta a appliqué, par des actes concrets, la vision du président Wade en matière de politique de jeunesse. Qui disait qu’il est le jardinier des pensées de Wade ?

Imam Mbaye Niang

Le député «islamiste», qui exige que les cuisses de la femme de la statue de la Renaissance africaine soit couvertes, a été hier à Mbour. Imam Mbaye Niang est revenu sur le bilan de l’Anoci. Il a annoncé la saisine de l’Assemblée nationale par son parti. Une lettre sera déposée pour une question orale à l’Assemblée nationale. Peut-être que Karim Wade saisira l’occasion pour retourner devant les députés.

Timbres fiscaux

Depuis plus de deux semaines environ, il se passe des choses très graves dans cette boîte. Selon nos «Rg», les timbres fiscaux sont inexistants, dans la presque totalité des bureaux de postes de la capitale sénégalaise. Ce qui explique un manque à gagner de plusieurs millions de nos francs, par jour, au Trésor public. Ils sont nombreux les citoyens qui nous contactés pour traduire leur ras-le-bol. Mais, selon nos informateurs, les quelques vendeurs notoires qui en détiennent ces «bouts de papier» n’hésitent pas à les céder à 150 Cfa pour les timbres de 100 Fcfa et ceux de 200 Fcfa à 250 Cfa, soit une augmentation de plus de 50 FCfa. Selon toujours nos «Rg», aucun des agents, pas même le Dg de la Poste, ne veut s’expliquer sur cette rareté. Ce qui fait dire à d’aucuns que ce n’est pas demain la veille, la fin de cette pénurie. Déjà, des dents commencent à grincer et ne soyez pas surpris quand certains Sénégalais, prompts à manifester, feront leurs sorties pour réclamer la tête du Dg.