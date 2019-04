La douane de Kolda a saisi plus de 300 Kg chanvre indien estimés à plus de 20 millions de FCFA. La saisie a été effectuée au niveau de Tchedy entre le 19 et 20 avril dernier. Une seconde opération a été menée dans la zone de Bérékolon dans une maison où les Gabelous ont saisi 37 Kg de chanvre indien.