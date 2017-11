Kolda-santé de la reproduction : 12 cas de décès maternels enregistrés dans la région au 3ème trimestre

Il y a aussi 2 décès dans le district de Kolda, 1 dans le district de Vélingara et 1 dans le district de Médina Yoro Foulah, a-t-elle ajouté. «La plupart des causes sont liées à l’anémie et aux complications de l’hypertension artérielle, surtout la pré-éclampsie et l’éclampsie», a-t-elle précisé. D’ailleurs elle a signalé que l’éclampsie est actuellement, la première complication obstétricale directe observée dans la région de Kolda et aussi c’est la première cause de mortalité maternelle dans la région de Kolda.