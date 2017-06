KORITE 2017 La viande blanche, vedette de la fête

La fête de Korité ou « Aïd el Fitr » est prévue dimanche ou lundi. A Tiléne (Médina) et Gueule Tapée (Camberène), le marché est pour le moment bien approvisionné en poulets et en viande (blanche), et ce à des prix accessibles.

La fête d’Aïd El Fitr est communément appelée fête du poulet car la majeure partie des ménages consomment de la viande blanche à cette occasion. Au marché de Tiléne, les cases de poulets remplies réjouissent le vieux Ismaila Thiam, vendeur de poulets dans ce marché depuis plus de 10 ans. « Cette année fait partie des meilleures années de fête. Le marché est vraiment bien approvisionné. On attend que les clients qui viennent petit à petit », a-t-il fait savoir, expliquant que ce retard est peut-être dû à la conjoncture qui gangrène le pays actuellement. Même son de cloche au marché Gueule Tapée de Camberène (Dakar), où le « parc guinar » est bien visité par acheteurs ou livreurs grossistes.

Dame Mbengue, un livreur de poulet, venant de Bambilor dans le département de Rufisque, dit ceci : « on sait que les Sénégalais de nature aiment la viande blanche. Ce qui fait l’affaire pour nous qui sommes éleveurs de poulet. Les clients n’ont rien à craindre, en plus, la viande blanche est beaucoup plus économique et moins coûteuse que la viande rouge. Ça varie entre 2500 pour 1,500 kg, et 6000 franc CFA pour 5,500kg par exemple », a-t-il expliqué, assurant qu’il y aura suffisamment de poulets cette année, s’il plait à Dieu, puisque il n’y a pas la grippe aviaire. Même si la majeure partie ont fait leur choix sur la viande blanche, pour d’autres femmes ménagères, c’est la viande rouge. Soxna Diagne, préfère la viande du mouton à celle du poulet. « Je préfère utiliser la viande rouge (mouton) car pendant le mois de Ramadan, je consomme beaucoup de poulet. C’est la raison pour laquelle je change souvent de plat » a-t-elle déclaré.

Certaines femmes sénégalaises aussi optent pour le mixage : viande blanche et viande rouge dans un même plat. Selon Bineta Niang, une dame d’une trentaine d’années retrouvée sur les lieux, son choix est porté sur le mixage de la viande rouge et celle dite blanche, car trouvant cela très appétissant, permettant ainsi à chacun de prendre ce qui lui plait. « Le mélange des deux viandes est très bon, surtout le goût de la viande de mouton, c’est vraiment appétissant. En plus, il y en a chez moi qui ne consomment pas la viande blanche.», a-t-elle soutenu. Par-là, le prix de la viande de bœuf est vendu à 3000 F CFA le kilogramme. Quant à celui de la viande du mouton, il a évolué à 3100 voire 3200F CFA le kilo.

Pour mémoire, l’Interprofession Avicole du Sénégal (Ipas), par la voix de son président M. Ahmadou Mouktar Mbodji, avait donné l’assurance, lors d’une conférence de presse organisée le mardi 20 juin 2017, qu’en cette période de préparation de la fête de la Korité ou Aïd el fitr, à l’occasion de laquelle le poulet occupe une place de choix : « nous, professionnels de la filière avicole, informons que le marché sera suffisamment approvisionné en poulets ». Ajoutant qu’en plus, il n’y aura pas de flambé sur les prix de la viande blanche en cette fête marquant la fin du mois de Ramadan.

Khady Thiam COLY