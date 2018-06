Korité 2018: Macky invite l’opposition à la dépolitisation du pétrole et du gaz

La communauté sénégalaise a célébré à l’unisson ce vendredi la fête de l’Eid El fitr. Après la prière, à la grande Mosquée de Dakar, le président de la République Macky Sall, a lors de sa déclaration, appelé l’opposition à la dépolitisation du pétrole et du gaz.

Dans son discours, le président de la République Macky Sall reconnait qu’on ne peut pas éviter parfois des tiraillements. Cependant, il invite les hommes politiques de ne pas « politiser le pétrole et le gaz car c’est rare de trouver dans le monde des chefs d’Etat qui invite à une discussion autour de ces sujets ».

« Aujourd’hui j’ai lancé une concertation sur le pétrole et le gaz. Et je profite de l’occasion pour remercier les forces vives qui ont contribué au Dialogue. Le dialogue pour les questions nationales doit faire l’objet d’une concertation », a soutenu le président de la République.

Cependant, il a tout de même dit avoir pris bonne note la prêche de l’Imam de la grande Mosquée sur le bon comportement des hommes politiques : « je retiens la prêche de l’imam sur l’exemplarité de l’homme politique et son parabole sur le football. Et cette harmonie sociale, nous le devons à nos chefs religieux, et nous devons garantir sa pérennité pour la paix sociale ».