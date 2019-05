La korité sera célébrée le…

Selon un communiqué de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa), la lune apparaîtra lundi prochain. Mais elle ne sera pas visible au Sénégal sans recours à la technologie.

« Agée seulement de 9h après la conjonction qui s’est produite le matin, sa surface éclairée ne sera que de 0,25% (Le minimum étant de 1% et au moins 14h après la conjonction). Elle n’est donc pas observable à l’œil nu dans ces conditions et sera trop proche et noyée dans la lueur du Soleil couchant », conclut l’Aspa.

Dès lors, les musulmans qui attendent de pouvoir observer la lune à l’œil nu avant de démarrer le Ramadan ou de célébrer la korité, ne devraient pas fêter l’Aïd mardi prochain.

Par contre ceux qui sont suspendus à l’apparition du croissant lunaire, quel que soit l’endroit dans le monde, ils devraient fêter la Korité ce jour-là.

Dans tous les cas, selon l’Aspa, la lune sera observable à l’œil nu mardi prochain : « (Elle) sera alors âgée de 1j09h et sa surface éclairée sera de 2,48%. Elle sera facilement observable au Sénégal et en Afrique, partout où le ciel est dégagé. »

Ainsi la korité sera célébrée au plus tard mercredi 5 juin.