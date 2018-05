Koulibaly :«A nous d’écrire notre histoire maintenant et d’effacer leur records»

Le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal veut faire mieux que ses ainés de la génération 2002. Interrogé à Vittel où l’équipe du Sénégal est en stage de préparation, Kalidou Koulibaly confie qu’il a pour ambition d’effacer le record de 2002.

«On sait qu’on va être les outsiders. On fera face à des équipes très expérimentées. Il faudra qu’on fasse montre de beaucoup d’abnégation, mais aussi beaucoup d’humilité pour gagner nos matchs et essayer de passer le premier tour », déclare KK.

Avant de poursuivre : « Ensuite, si on passe, ce sera dans la phase à élimination directe et là, ça se joue sur un match. On sait qu’on peut battre n’importe quelle équipe, à nous de bien préparer cette coupe du monde, d’être à 100%, voire à 200%, pour faire aussi bien qu’en 2002 comme on nous le rappelle souvent. On s’en souvient. A nous d’écrire notre histoire maintenant et d’effacer leur records.»

