Koulibaly : « C’est dommage qu’on perde ce match sur des détails »

Kalidou Koulibaly a réagi à la défaite du Sénégal contre l’Algérie. Le défenseur central sénégalais, très déçu, confie que le Sénégal a perdu sur des détails : “On a fait un grand match aujourd’hui. C’est dommage qu’on le perde sur des détails. On a eu des occasions pour égaliser, on ne l’a pas fait, c’est dommage. On va prendre des leçons de ce match-là. On a manqué de d’agressivité. L’Algérie nous craignait, c’était très difficile mais voilà, il ne faut pas baisser la tête. On sait qu’on doit encore travailler pour la suite de la compétition. On va jouer ce dernier match de poule pour le gagner et passer en 8e de finale, et ensuite on verra bien. On a quand même eu des occasions pour marquer et je pense qu’on a mis l’Algérie en danger”. Il explique aussi que l’équipe algérienne avait peur du Sénégal, mais ils n’ont pas pu concrétiser leurs occasions franches.

Diomansy : “Les Lions ont été battus dans tous les domaines”

Diomansy Kamara est très déçu par la prestation de l’équipe nationale du Sénégal qui a perdu face à l’Algérie ce jeudi. L’ex international sénégalais, qui est aujourd’hui consultant à Canal+, a déclaré que les Lions ont été battus dans tous les secteurs de jeu. « On a été battus dans tous les domaines face à cette équipe algérienne. Ils nous ont battus dans l’engagement, dans l’envie, tactiquement. »