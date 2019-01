Koulibaly et Edouard Mendy dans l’équipe type africaine de la semaine !

Les deux Sénégalais ont répondu présent dans leur club ce week-end. La chaine TV5 Afrique les a sélectionnés dans le 11 type africain de la semaine.

Edouard Mendy est le portier de la semaine. Pensionnaire du stade de Reims, avec 25 matchs entre les gants, il s’est distingué ce week-end avec la victoire sur Guingamp (1-0). Il fait encore un clean sheet pour la 10e fois dans la saison. Il est titulaire depuis le début de la saison.

L’autre Lion qui séduit le monde est le défenseur Kalidou Koulibaly. Il faisait son retour à San Siro ce week-end, après être suspendu et victime de chants racistes. Sa prestation face au Milan AC prouve qu’il a dépassé les événements du 26 décembre. Pour le démontrer, c’est lui qui prive Krzysztof Piatek de son premier but avec le Milan AC. Il a neutralisé le plus dangereux des milanais lors de ce match nul (0-0).

wiwsport