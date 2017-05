Kourtney Kardashian et son chéri français Younes Berdjima : ils ne se cachent plus

Cela fait plusieurs mois que la rumeur court. Officiellement séparée de Scott Disick, le père de ses trois enfants, la grande sœur de Kim Kardashian entretiendrait une liaison avec un beau mannequin français de 24 ans à peine. Une rencontre intervenue au pire moment puisque les deux amoureux ont fait connaissance en octobre dernier à Paris, juste avant que Kim Kardashian ne soit victime d’un braquage à main armée. Un coup de foudre qui aurait pu être sans lendemain puisque la belle s’est rapidement envolée pour Los Angeles afin de soutenir sa sœur.

Contre tout attente, Kourtney et Younes se sont retrouvés et semblent aujourd’hui filer le parfait amour. Ils sont en tout cas apparus très amoureux à Cannes entre promenades en bateau et balades sur le port. En tenues très décontractées, jean brut et chemise noire pour elle, pantalon noire et sweat pour lui, Kourtney Kardashian et Younès Berdjima ont déambulé sur la Croisette comme deux touristes. Ils ont en tout cas réussi à faire abstraction de Scott Disick, également présent à Cannes pour enchaîner les soirées et les conquêtes. Younès, que l’on décrit comme ambitieux et ayant la tête sur les épaules est donc aux antipodes de la personnalité toxique de Scott. C’est probablement ce qui a séduit Kourtney, après des années de relations tumultueuses et de tromperies en tout genre.

