Kourtney Kardashian : sa liste d’ingrédients miracles pour un ventre plat

En quelques semaines, Kourtney Kardashian a fait de son site Poosh, un véritable QG de bonnes astuces et conseils et une source d’inspiration incontournable dans tous les domaines. La bombe de 40 ans livre aujourd’hui sa liste d’ingrédients phares pour se débarrasser de la graisse du ventre et justement retrouver un ventre plat.Que vous recherchiez des exercices pour raffermir votre corps ou les bons aliments pour perdre un peu de graisse ventrale, Kourtney Kardashian est là pour vous aider à donner à votre corps l’aspect parfait… pour la saison des maillots de bain ! En incorporant ces aliments sains à votre alimentation, vous serez sur la bonne voie pour avoir un ventre plus plat en un rien de temps. Voyez comment chaque élément/ ingrédient empêche les ballonnements et favorise la digestion parfaite…

• Les Avocats

Les avocats sont chargés de potassium, qui joue un rôle clé dans l’élimination de l’excès de sodium dans l’organisme et, par conséquent, dans l’élimination de l’eau. Ce fruit est également riche en fibres solubles et en graisses saines, ce qui nous aide à nous sentir rassasiés lorsque les portions sont petites. Étalez un demi-avocat mûr sur un morceau de pain grillé pour vous offrir un petit-déjeuner super-satisfaisant et complet.• Le Gingembre

Cette racine épicée est l’un des traitements de ventre naturels les plus anciens et connus pour une bonne raison. Élevé dans une enzyme digestive appelée zingibaïne, le gingembre est extrêmement efficace pour décomposer les protéines et accélérer le processus digestif. Il est également connu pour être un aliment antibactérien et anti-inflammatoire puissant, en d’autres termes, bénéfique pour votre intestin. Essayez de préparer un thé fait maison en découpant une poignée de gingembre pelé et en le brassant dans de l’eau bouillante pendant au moins 10 minutes. La promesse de zéro stockage ventral !

• La Pastèque

Le fruit d’été le plus populaire est rafraîchissant grâce à sa teneur en eau dense (près de 90 %). Grignoter de la la pastèque est un excellent moyen de réguler les niveaux de sel et d’éliminer l’excès d’eau que vous retenez (bouffée d’air) en raison de la déshydratation. Coupez quelques tranches réfrigérées et profitez sans culpabiliser.

• Les Tomates

Les tomates sont naturellement emballées avec du lycopène, un antioxydant reconnu pour ses effets anti-inflammatoires et anti-gonflants extrêmement efficaces. Vous pouvez faire rôtir les tomates au four jusqu’à ce qu’elles soient boursouflées, ce qui en fait un plat d’accompagnement simple et délicieux à presque tous les repas.

• L’avoine

Consommée le plus souvent sous forme de flocons bouillis (le petit-déjeuner sans gluten des champions), l’avoine équilibre les bactéries dans votre intestin. Ceci est connu comme un effet prébiotique, ce qui améliore votre système digestif et fait des merveilles pour réduire le ballonnement. Vous pouvez même essayer d’incorporer de l’avoine à votre prochaine séance de pâtisserie en tant que gâterie saine.