Kourtney Kardashian : On craque pour son make-up nude et glitter !

Dans le clan Kardashian/Jenner, c’est obligatoire d’avoir une ligne de vêtements à son nom ou de signer une collection capsule avec une grande enseigne. Khloe a sa propre marque de jeans « Good American », Kendall et Kylie ont également leur marque de prêt-à-porte et accessoires tout simplement nommée « Kendall & Kylie » et Kim aide son mari Kanye à gérer sa marque Yeezy pour hommes et femmes et leur marque pour enfants « The Kid Supply »… Il ne manquait plus que Kourtney et le problème est désormais réglé ! La bombe de 38 ans vient en effet de signer une collection capsule avec l’enseigne qui cartonne mondialement : Pretty Little Things. Au programme : mini-robes, jean destroy, sandales à talons vertigineux, top ultra tendances… le tout à petits prix !

Pour célébrer ce partenariat, une fête était hier, mercredi 25 octobre 2017, organisée à Los Angeles. De nombreuses it-girls à savoir Chantel Jeffries, Adrienne Baillon, Teyana Taylor ou encore Christina Milian avaient répondu à l’appel.

Sur son 31, Kourtney avait misé sur une mini-robe à sequins de sa collection. Pour ce qui est de sa mise en beauté, la belle brune avait encore opté pour un maquillage nude et une touche de glitter sur les yeux. Teint zéro défaut, effet bonne mine avec poudre bronzante et highlighter, sourcils bien dessinés, bouche glossy habillée de beige, faux-cils XXL et fards à paupières argentés.