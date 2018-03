Kourtney Kardashian vient de choquer la Toile entière !

Le duo s’est rencontré en octobre 2016 à Paris, très peu de temps avant le braquage à main armée dont a été victime Kim Kardashian. Depuis, Kourtney ne quitte pas d’une semelle son beau gosse franco-algérien avec qui elle oublie tout ce que lui a fait subir Scott Disick.

Mais ce lundi, les fans du clan ont pensé au pire lorsqu’ils ont découvert que l’aînée de la famille avait supprimé son compte Instagram et unfollow le mannequin. Très vite, beaucoup ont lancé sur la Toile une folle rumeur : celle d’une rupture.

Kourt, elle, est rapidement revenue sur le célèbre réseau social et Younes, qui avait entre temps rendu son compte privé, l’a finalement rouvert au grand public. Tout semble donc être rentré dans l’ordre.

Il reste toutefois une grande part d’ombre dans cette histoire : pourquoi ont-ils agi ainsi ? C’est sûr, la star de télé-réalité, maman de trois enfants (Penelope, Mason et Reign) finira par évoquer ce qui ressemble à une petite brouille de couple dans un épisode de Keeping Up With The Kardashians.

Scott, lui, a du se réjouir un instant de cette rupture express, même s’il se dit heureux en couple avec Sofia Richie.