Le milieu de terrain sénégalais Krépin Diatta a répondu aux questions des journalistes présents au stade Abdoualye Wade à l’issue de la première séance d’entraînement des Lions en prélude de la rencontre amicale contre l’Algérie. Une occasion pour le joueur de Monaco d’évoquer le prochain match des champions d’Afrique en titre face aux Fennecs.

«On n’a pas voulu perde de temps parce qu’on a un match qui nous attend. Pour cela, on est rapidement rentré dans le vif du sujet. Physiquement, on a beaucoup travaillé. Le match contre l’Algérie n’est pas une revanche, même s’ils nous ont battus en 2019. Aujourd’hui, on est en 2023 et entre-temps le Sénégal est devenu cham- pion d’Afrique. En plus, il y a eu beaucoup de progression dans l’équipe. En tant que joueur, on est prêt pour ce match. L’Algérie est une très grosse nation de football. Ils ont de très bons joueurs qui évoluent dans les grands championnats. Je connais leurs joueurs qui jouent en France. Mais, on a un très bon groupe. On aura un match relevé et très difficile. Mais plus on prépare le match, plus on a la chance de le gagner. C’est toujours un plaisir de représenter le Séné- gal. Comme je l’ai dit tantôt, on va continuer de travailler pour aborder le match sérieusement. Pour mon poste, c’est au coach de voir. Personnelle- ment, je suis toujours à la dis- position de l’équipe. L’année dernière, j’ai pratiquement joué tous les matchs. C’est juste le début de saison et beaucoup de choses ont changé à Monaco. Je n’ai pas de problèmes avec la concurrence. C’est à moi de continuer à bosser. J’ai confiance en moi et en mes qualités».

Wiwsport