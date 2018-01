Kris Jenner : elle sait ce qu’elle veut qu’on fasse de son corps après sa mort !

« Pour que mes enfants n’aient pas à s’en inquié­ter »

Dans un épisode de la dernière saison de la télé-réalité, elle a assuré : « Je crois en Dieu et je crois que je vais défi­ni­ti­ve­ment aller au para­dis. Mais c’est aussi ma respon­sa­bi­lité de plani­fier le futur pour que mes enfants n’aient pas à s’en inquié­ter ».

C’est pourquoi elle s’est fait envoyé un kit spécial qui montre comment transformer sa dépouille en une pierre précieuse. Elle a précisé devant sa fille, Kim Kardashian : « C’est un boîtier que j’ai commandé pour voir ce que ça donne­rait avec le diamant », a-t-elle alors expliqué. Et d’ajouter : « Le diamant que je vais créer, ou que tu vas créer à partir de mes restes ».

« Si c’était vrai­ment possible »

Une manoeuvre à laquelle la maman de North, Saint et Chicago West n’a pas cru une seconde. Elle a confié aux caméras : « Si c’était vrai­ment possible, les gens s’en­tre­tue­raient pour trans­for­mer leurs victimes en diamants et les revendre ».