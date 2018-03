Kylie Cosmetics : Kylie Jenner sort une nouvelle sublime collection inspirée par sa fille Stormi

Quand on a une mère qui s’appelle Kylie Jenner il est évident que l’on va baigner dans le makeup dès son plus jeune âge. Et l’impératrice du maquillage dont l’entreprise pèse des milliards n’aurait pas attendu bien longtemps avant d’enrôler sa progéniture dans son business juteux ! Stormi Wester est née le 1er février 2018 et voilà que 23 jours après sa naissance, la petite fille se voit déjà honorée par une collection entière de maquillage.

En anglais, « stormy » veut littéralement dire « orageux » et « storm » signifie « tempête ». Kylie a donc décidé de faire un petit clin d’œil au prénom de sa fille en lançant une collection sur le thème de la météo et de la tempête : « J’ai travaillé dessus pendant presque toute ma grossesse, juste après que nous ayons choisi le prénom Storm… Son nom m’a beaucoup inspiré. J’y ai vraiment passé du temps et j’ai mis plein de petits détails » explique la jeune maman avant de dévoiler les produits.

Comme le veut la tradition, Kylie a sorti un énorme coffret comprenant l’intégralité de la nouvelle collection mais il sera possible de les acheter séparément. On retrouve donc deux nouvelles palette de fards à paupières l’une nommée « Calm Before The Storm », traduisez « Le calme avant la tempête » composée de teintes plutôt claires comme le lavande, le vert irisé, le rose pâle et l’orangé ; la seconde nommée « Eye of Storm » qui elle comporte des teintes plus foncées à savoir le bleu marine, le kaki, le marron, le noir, le doré et le taupe.

Il y a également une nouvelle palette d’highlighters ultra pigmentés, quatre fard à paupières en stick pailletés (les Glitter Eyes duos) vendus en duo, mais aussi trois nouveaux rouges à lèvres crémeux « Nightfall » (un noir audacieux), « Cosmic » (un nude) et « Nova » (un corail doux) »où de petits éclairs sont gravés sur la surface, un fard jaune crémeux et un gloss rose pailleté. Enfin la collection comprend aussi une poudre de finition dorée ultra irisé et pigmentée, le « Lightning Bolt Ultra Glow ».

Rendez-vous juste au-dessus pour découvrir toutes les photos !