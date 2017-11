Kylie Jenner a acheté des tampons (et vous savez ce que ça veut dire)

Depuis des mois, la rumeur plane sur une éventuelle grossesse de Kylie Jenner. Forcément, comme à leur habitude, le clan Kardashian ne confirme pas mais ne nie pas non plus l’éventualité que la benjamine de la famille soit enceinte de son petit-ami Travis Scott. Depuis, Kylieposte de moins en moins de photos d’elle mais ne lésine pas sur les clichés de choses du quotidien qui pourraient sembler futile. Heureusement la toile à un œil de lynx et n’a pas pu s’empêcher de remarquer que sur une de ses storys, la jeune femme photographie son panier de courses, et parmi les Pringles, Cheetos, Mini-Donuts, on peut apercevoir un paquet de tampons.

Pour ceux qui n’ont toujours pas compris, durant une grossesse le cycle menstruel est interrompue. Ainsi, Kylie Jenner ne devrait pas avoir ses règles si elle est enceinte. Néanmoins, les Kardashian sont très douées pour semer le doute et la confusion, ça ne serait pas étonnant qu’il s’agisse d’un énième subterfuge. Quoi qu’il en soit, on finira par le savoir bien assez tôt. On est certains que Kris Jenner a la situation sous contrôle.