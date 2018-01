Kylie Jenner enceinte : enfin les photos de son baby bump !

Les fumeuses théories

Forcément, les plus fumeuses théories sont nées autour de la benjamine de la famille. D’abord, on la disait menteuse, pas vraiment enceinte, ayant sorti du chapeau cette grossesse pour pouvoir faire gonfler le montant du contrat de son clan avec la chaîne de télé E!. Par la suite, on a même imaginé qu’elle pouvait être la mère porteuse de Kim Kardashian.

C’est une fille !

Désormais, le doute n’est plus permis. Au lendemain de la naissance du bébé de Kim et Kanye West, la patronne de Kylie Cosmetics a fait un tour à l’épicerie du coin pour faire ses courses. Et elle a bien sur été prise en photo. Vêtue d’un sweat shirt ample, la future maman avait dissimulé son ventre arrondi. Selon les témoins, elle était en train d’acheter un biberon rose. Une double confirmation donc, sur la grossesse d’une part, et sur le sexe de son bébé. On peut maintenant le dire sans prendre trop de risque : Kylie Jenner est enceinte d’une fille !

>> A voir aussi : Kylie Jenner : qui sont ses ex ?