Kylie Jenner : Tromperies, séparation, embrouilles… C’est très chaud avec Travis Scott !

Kylie Jenner et Travis Scott ne seraient plus ensemble, et les dernières nouvelles ne sont pas des plus fameuses.

Kylie Jenner va-t-elle devoir assumer sa première maternité dans la peau d’une mère célibataire ? La rumeur enfle depuis plusieurs semaines : Les relations entre la vedette de télé-réalité et son petit-ami, le rappeur Travis Scott, seraient très compliquées, à tel point qu’une rupture a déjà été évoquée durant le mois de décembre.