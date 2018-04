L’ Artp met fin au monopole du code « ussd » détenu par les opérateurs

L’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a mis fin au monopole sur l’utilisation du code des données de service supplémentaires non structurés (USSD) détenu par les opérateurs, a annoncé, mardi à Dakar, son directeur général, Abdou Karim Sall.

« C’est une volonté de l’union internationale des télécommunications (UIT) qui recommande à l’ensemble des opérateurs de rendre accessible le code USSD à ceux qui ne sont pas opérateurs de téléphonie mobile » a expliqué Abdou Karim Sall.

« Le code USSD, a-t-il noté, permet l’accès aux services à valeur ajoutée, notamment de banque, de mobil money, de service financier et autres ».

Selon le DG de l’ARTP, « le code actuel, # 2xxx #, remplace l’ancien # xxxx # qui était jusqu’à aujourd’hui détenu par les opérateurs.

« Désormais seule l’ARTP donne l’accès au code USSD et ouvre l’accès à tous les opérateurs de fournisseurs d’accès à valeur ajoutée pour une volonté d’inclusion financière, qui reste un levier de développement économique et social » a souligné Abdou Karim Sall.

Il a laissé entendre que « l’accessibilité du code USSD renforce la concurrence, l’innovation ainsi que l’accès technique et équitable dans le secteur des télécommunications ».

« Le Sénégal est le premier pays de l’Afrique francophone à lever cette barrière concurrentielle », a-t-il dit.

D’après le DG de l’ARTP, « des innovations marquantes sont notées grâce à ce processus avec notamment la baisse des frais d’accès qui passent de 1 million à 350 000 FCFA ».

Abdou Karim Sall estime que « les frais de maintenance, contrairement à d’autres pays comme l’Afrique du sud, le Ghana ou le Kenya qui sont à plus d’un million par an demeurent à 500 000 FCFA par an pour tous les opérateurs sénégalais ».

« Tous ces efforts permettent aux opérateurs de fournisseurs d’accès à valeur ajoutée d’accéder à des plateformes pour donner aux consommateurs un meilleur accès », a indiqué M. Sall.