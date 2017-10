L’ ESPAGNE SUSPEND L’AUTONOMIE DE LA CATALOGNE

Le gouvernement séparatiste de Catalogne n’a pas laissé à Madrid d’autre choix, a affirmé M. Rajoy, dont le parti dispose de la majorité absolue au Sénat, après un conseil des ministres extraordinaire.

Invoquant un article jamais encore utilisé de la Constitution, le dirigeant conservateur a demandé au Sénat de lui confier la faculté de dissoudre le parlement catalan, afin de «convoquer des élections dans un délai maximum de six mois».

M. Rajoy demande aussi que tout le gouvernement catalan présidé par Carles Puigdemont soit démis de ses fonctions, qui seront exercées «en principe par les ministères (nationaux) aussi longtemps que durera cette situation exceptionnelle».

Après l’annonce de sa destitution par le Premier ministre espagnol, le président du gouvernement catalan Carles Puidgemont fera une déclaration à 21h, a annnoncé samedi un porte-parole de la Generalitat à Barcelone.

Mariano Rajoy a demandé au Sénat de destituer l’exécutif catalan, notamment Carles Puidgemont et son vice-président Oriol Junqueras, et de lui donner l’autorité de convoquer des élections régionales dans les six mois, afin de reprendre le contrôle sur cette région autonome qui se dirige vers la sécession.