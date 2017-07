L’ Europe rend un hommage sans précédent à Helmut Kohl

Rfi.fr- C’est dans la ville de Strasbourg, ville frontalière où siège le Parlement européen, qu’a été rendu l’hommage à l’ancien chancelier allemand, Helmut Kohl, décédé le 16 juin 2017. Un hommage solennel dans l’Hémicycle, avant les funérailles en Allemagne à Spire. Une cérémonie sans précédent dans l’histoire de l’Union européenne.

Envoyé spécial à Strasbourg, Tudor Tepeneag

De très nombreuses personnalités politiques ont participé, ce samedi 1er juin, au Parlement européen de Strasbourg, à cette cérémonie très émouvante à la mémoire d’Helmut Kohl qui s’est terminée à la mi-journée. Les participants ont pu se recueillir quelques instants devant le cercueil recouvert du drapeau européen, avant de signer le registre des condoléances.

Au son d’un orchestre de cors, le cercueil a été porté par huit militaires allemands dans l’Hémicycle. Puis il a été déposé près d’un grand portrait de Helmut Kohl au regard rayonnant. Les orateurs ont rappelé le souvenir de l’ancien chancelier : « Il a consacré sa vie au renouvellement de l’Union européenne », a notamment dit Antonio Tajani, l’actuel président du Parlement européen.

Moments partagés

L’ancien président américain, Bill Clinton, de manière très émouvante, ainsi que le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, ont rappelé – chacun de son propre point de vue – des moments de l’histoire qu’ils ont partagés avec Helmut Kohl. Ensuite, le président français Emmanuel Macron a souligné la responsabilité à long terme de la coopération entre Berlin et Paris au bénéfice de toute l’Europe.

Et la chancelière Angela Merkel, la dernière à s’exprimer, a évoqué l’héritage spirituel de celui qui fut son mentor en politique. Elle a parlé aussi de l’homme Helmut Kohl, en s’adressant directement à sa famille.

Angela Merkel se recueille devant le cercueil contenant la dépouille d’Helmut Kohl. REUTERS/Francois Lenoir

« Fraternité franco-européenne »

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, 62 ans, est le seul des dirigeants européens encore en fonction à avoir côtoyé Helmut Kohl : « Lui qui ne parlait pas le français n’ignorait rien de la France, de son histoire, de la France profonde, de ses régions notamment de l’Alsace qu’il visitait souvent et qu’il aimait de tout cœur, connaissant d’ailleurs par cœur les bonnes adresses culinaires alsaciennes qui sont nombreuses. »

« L’histoire, continue M. Juncker, retiendra une image qui dit tout sur Kohl et la relation intime qu’il entretenait avec la France, lorsqu’à Verdun, Helmut Kohl et François Mitterrand se sont pris par la main. Ils ont scellé ce jour-là à tout jamais la fraternité entre la France et l’Allemagne. Que nous lui disions adieu ici à Strasbourg, siège du Parlement, dont il était l’ami constant, cette belle ville de Strasbourg, pour lui la capitale de l’Europe parce que siège de la représentation des peuples européens, honore aujourd’hui la mémoire de Helmut Kohl, l’Européen. »