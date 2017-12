L’ Usaid accorde un financement de 957 millions à 6 régions médicales

L’USAID est en perpétuation de son programme santé 2017-2021. Hier, elle a signé une convention avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) dans ce sens. Cette cérémonie entre dans le cadre du renforcement des relations entre le MSAS et l’USAID. Ainsi, le représentant du MSAS, Ibrahima Wane, affirme que l’USAID octroie dans le cadre du «projet RSS+, avec un coût global de 36 millions de dollars américains, soit 20 milliards de francs CFA, sur une période de cinq ans». Ce financement «va contribuer à l’amélioration des indicateurs de santé (…), mais aussi une nette amélioration des capacités de gestion des régions médicales et des districts sanitaires bénéficiaires».

La directrice adjointe du bureau santé de l’USAID, Mme Ramatoulaye Dioum Guissé, notifie qu’ils accordent une importance aux «priorités des régions qui ont été identifiées lors de l’élaboration des Plans de travail annuel». Elle poursuit en certifiant qu’ils «travail en parfaite collaboration avec les régions pour voir les activités prioritaires essentielles qu’il faut financer dans le cadre des interventions à haut impact sur la santé de la mère et de l’enfant».

En effet, six (6) régions sont ciblées à savoir Dakar, Fatick, Kaolack, Louga, Thiès, et Ziguinchor appelées des régions de consolidation. «Les six (6) régions citées ci-dessus recevront, au total en 2018, neuf cent cinquante-sept million (957.000.000) de francs CFA, réparties en fonction de la population couverte et du nombre de structures de santé» atteste la directrice adjointe du bureau de santé USAID.

Sud quotidien