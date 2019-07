La  BAD  exclut deux sociétés nigérianes

En l’espace d’un mois, la Banque africaine de développement a exclu deux sociétés pour pratiques frauduleuses. Il s’agit de Lutoyilex Construct Limited et d’Oceanic Construction and Engineering Nigeria Limited.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, ce mardi, l’exclusion pour une durée de 36 mois, de Lutoyilex Construct Limited, une entreprise de construction immatriculée au Nigeria, ainsi que celle de de son Directeur général, M. Bamidele Obiniyi (également connu sous le nom de M. Bamidele Abayomi). Selon un communiqué, une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la banque a révélé que Lutoyilex Construct Limited s’est livrée à des pratiques frauduleuses lors de la soumission de son dossier à un contrat de construction, dans le cadre de la première phase du Programme d’appui au plan de transformation de l’agriculture du Nigeria (ATASP-1). En effet, lors de sa participation à un appel d’offres pour la construction d’infrastructures sociales dans l’État du Niger, au Nigeria, l’entreprise a fait de fausses déclarations au sujet de ses références pour des contrats similaires. Pendant cette période d’exclusion, informe la BAD, l’entreprise et son directeur général ne seront pas éligibles à l’adjudication de marchés financés par la banque. En vertu de l’Accord d’application mutuelle de décisions d’exclusion, la sanction prononcée contre Lutoyilex Construct Limited et son directeur général peut également être mise en vigueur par la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Groupe de la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement.

Oceanic Construction and Engineering Nigeria Limited exclue pour 4 ans

Le 26 juin 2019, une autre entreprise dénommée Oceanic Construction and Engineering Nigeria Limited a été exclue pour une période de 48 mois, soit quatre années. En effet, une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque africaine de développement a révélé qu’Oceanic Construction and Engineering Nigeria s’est livrée à de multiples actes de fraude lors de sa participation à des appels d’offres pour des travaux de construction dans le cadre du Projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement en milieu urbain, financé par la banque. D’après la source, l’entreprise a fait de fausses déclarations sur l’année de sa constitution, la valeur de ses projets de référence et l’expérience de son personnel. Le Projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement en milieu urbain vise à optimiser l’accès aux services d’approvisionnement en eau salubre dans les États nigérians d’Oyo et de Taraba, grâce à des travaux d’extension et de réhabilitation du réseau d’acheminement et de distribution de l’eau potable. « L’exclusion prononcée par le Commissaire aux Sanctions indépendant de la Banque africaine de développement a pour effet de rendre Oceanic Construction and Engineering Nigeria inéligible à l’adjudication de marchés financés par la Banque », lit-on dans un communiqué. En vertu de l’Accord d’application mutuelle de décisions d’exclusion, précise-t-on, la sanction prononcée contre Oceanic Construction and Engineering Nigeria par la banque peut également être mise en vigueur par les autres banques de développement citées plus haut. A l’expiration de cette période d’exclusion, Oceanic Construction and Engineering Nigeria pourra de nouveau être éligible à participer aux appels d’offres de la banque, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme de respect de l’intégrité qui soit conforme aux directives de l’institution.

Pour rappel, le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque africaine de développement est chargée de la prévention, de la dissuasion et des enquêtes sur la corruption, la fraude et d’autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement.

Zachari BADJI